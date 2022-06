Portugal procura primeiro triunfo na receção à Suíça

A seleção portuguesa de futebol vai tentar este domingo, na receção à Suíça, alcançar a primeira vitória na terceira edição da Liga das Nações, no encontro da segunda jornada do Grupo A2, após a igualdade em Espanha (1-1).

A equipa das 'quinas' terá pela frente um oponente que chegará algo desmotivado ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, depois de ter sofrido um surpreendente desaire (2-1) em Praga, diante da República Checa.

Para o segundo desafio na 'poule', Portugal apresentará, certamente, um 'onze' diferente daquele que foi aposta em Sevilha, face ao calendário "claramente exagerado", com quatro encontros de apenas 11 dias, conforme adiantou o selecionador luso, Fernando Santos.

Desta forma, é esperado que o técnico faça regressar o 'capitão' Cristiano Ronaldo à titularidade, depois de ter sido suplente utilizado em Sevilha, condição que o jogador do Manchester United não experimentava pela seleção desde 2017.

Também Diogo Jota, que ficou de fora da ficha de jogo com Espanha, poderá 'saltar' diretamente para a equipa titular, enquanto o médio Vítor Ferreira, que falhou a partida inaugural, por ter estado infetado com o coronavírus, já está à disposição de Fernando Santos.

A partida está agendada para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e será dirigida pelo israelita Orel Grinfeld.

A República Checa lidera o Grupo A2, com três pontos, à frente de Portugal e Espanha, ambos com um, enquanto a Suíça ocupa a última posição, sem pontos.

Depois do duelo com a Suíça, Portugal volta a jogar em Alvalade, em 09 de junho, com a República Checa, seguindo posteriormente para Genebra, onde irá atuar na quinta-feira, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

A seleção portuguesa, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à 'final four' da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.