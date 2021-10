Portugal prossegue hoje preparação do duelo com Luxemburgo

A seleção portuguesa de futebol prossegue, este domingo, a preparação para o jogo com o Luxemburgo, do Grupo A de qualificação para o Mundial2022, depois de no sábado ter vencido o particular diante do Qatar.Portugal tem uma sessão de treino agendada para as 11h00, no Vale do Garrão, em Almancil, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.Um dia após ter vencido por 3-0 o Qatar, no Estádio Algarve, a equipa das 'quinas' retoma a preparação para o jogo com o Luxemburgo, marcado para terça-feira, sendo que as principais dúvidas prendem-se com as presenças de Diogo Jota e Rúben Neves, que ficaram fora das opções no duelo com os qataris.De resto, o avançado do Liverpool ainda não realizou qualquer treino desde que a seleção nacional iniciou a concentração para os dois compromissos no Algarve.No sábado, Portugal bateu o Qatar com golos de Cristiano Ronaldo, José Fonte e André Silva, na antecâmara do encontro com o Luxemburgo, o antepenúltimo do Grupo A de qualificação para o Mundial2022, que está agendado para terça-feira, às 19h45, no Estádio Algarve.Com o triunfo da Sérvia diante dos luxemburgueses (1-0), no sábado, Portugal caiu para o segundo posto do grupo, com 13 pontos, menos um do que os sérvios (14), que lideram, mas têm mais uma partida realizada.Já o Luxemburgo, que, tal como Portugal, tem menos um jogo, é terceiro, com seis pontos, à frente de República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um).