Portugal realiza derradeiro treino antes de receber Suíça

A seleção portuguesa de futebol realiza este sábado o último treino antes da receção à Suíça, para o Grupo A2 da Liga das Nações, num apronto no qual deverão participar, pela primeira vez, todos os 26 jogadores convocados.

Depois de na sexta-feira apenas terem subido ao relvado da Cidade do Futebol os suplentes utilizados no empate com a Espanha (1-1) e aqueles que não foram opção, o selecionador luso, Fernando Santos, poderá agora ter à disposição todo o grupo.

Na sessão, o técnico deverá contar com os titulares da primeira partida na Liga das Nações e com o 'capitão' Cristiano Ronaldo, que foi suplente utilizado em Sevilha, após terem efetuado trabalho de recuperação na véspera.

O apronto no principal relvado na Cidade de Futebol, em Oeiras, está marcado para as 10:30, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, e será seguido de conferência de imprensa, a partir das 12:30, com a presença de Fernando Santos e de um atleta a designar.

Com o empate de quinta-feira, Portugal e Espanha somam um ponto cada, enquanto a República Checa lidera o Grupo A2, com três, após o triunfo por 2-1 na receção à Suíça, próxima adversária da equipa das 'quinas'.

A partida está agendada para domingo, a partir das 19:45, no Estádio José Alvalade, e será dirigida pelo israelita Orel Grinfeld.

Após o encontro com os suíços, Portugal volta ao mesmo palco, em 09 de junho, para medir forças com a República Checa, seguindo depois para Genebra, onde irá atuar no dia 12, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.