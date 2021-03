Portugal realiza derradeiro treino em Turim antes de jogo com Azerbaijão

A seleção portuguesa de futebol realiza esta terça-feira, em Turim, o segundo e derradeiro treino de preparação para o jogo de quarta-feira, com o Azerbaijão, que marca o arranque do Grupo A de qualificação para o Mundial2022.

Portugal vai treinar no Estádio da Juventus a partir das 10h00 (hora de Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, numa sessão na qual o selecionador nacional, Fernando Santos, deverá ter todos os jogadores à disposição.

Na segunda-feira, a equipa das 'quinas' concentrou-se em Turim e ali realizou o primeiro apronto, embora os 25 atletas convocados se tenham dividido entre trabalho no relvado ou no ginásio, tendo em conta que alguns deles tinham jogado pelos respetivos clubes na véspera.

Pouco depois do treino, às 11h45, Fernando Santos e um jogador a designar farão a antevisão da partida com o Azerbaijão, em conferência de imprensa virtual, face às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

A seleção lusa estreia-se no Grupo A de apuramento para o Mundial Qatar2022 na quarta-feira, com a receção ao Azerbaijão, deslocalizada de Alvalade para Turim, devido à crise mundial de saúde pública.

Depois do embate com os azeris, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da primeira jornada tripla, defrontando a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois. Os três jogos começam às 19:45 (hora de Lisboa).

Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um 'play-off'.