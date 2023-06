Portugal reencontra a Islândia após o histórico Europeu de 2016

Portugal encontra a Islândia apenas pela quarta vez, novamente num Europeu, neste caso na qualificação para o de 2024, na Alemanha, uma seleção de boa memória e que faz parte da página mais 'dourada' do futebol luso.

Em três duelos, todos oficiais, a seleção nacional venceu dois e empatou um, igualdade essa (1-1) que aparece nos 'livros' como o primeiro capítulo numa história que terminou na maior conquista de sempre da equipa das 'quinas', o Euro2016, em França.

Em Saint-Étienne, em 14 de junho, na primeira jornada do Grupo F, que incluía ainda Áustria e Hungria, Portugal, liderado pelo selecionador Fernando Santos, chegou à vantagem por Nani, aos 31 minutos, mas Bjarnason fez o empate, aos 50.

A Islândia acabaria por ficar ligada à melhor campanha de sempre de Portugal numa grande competição, assim como a seleção lusa ficará na história dos nórdicos, já que esse foi o primeiro jogo de sempre da nação islandesa numa fase final.

Portugal passou o grupo no terceiro posto e acabou campeão europeu, enquanto a Islândia alcançou uma inesperada presença nos quartos de final, em que acabou batida pela anfitriã França (5-2), depois de ter deixado pelo caminho a Inglaterra (2-1) nos 'oitavos'.

Na terça-feira, a seleção nacional vai fazer apenas o seu segundo jogo em Reiquiavique e solo islandês, e novamente no Estádio Laugardalsvöllur, depois de 2010, no primeiro duelo de sempre entre a duas nações, ter vencido por 3-1, no caminho para o Euro2012.

Em outubro de 2010, Cristiano Ronaldo, que, aos 38 anos, vai voltar a marcar presença na capital islandesa, Raúl Meireles e Hélder Postiga fizeram os golos da equipa que era liderada por Paulo Bento. Heidar Helguson assinou o tento da formação da casa.

Precisamente um ano depois, as duas seleções voltaram a encontrar-se, desta vez no Porto, no Estádio do Dragão, e Portugal alcançou novo triunfo, desta vez por 5-3, com Nani a assinar um 'bis'.

Hélder Postiga, João Moutinho e Eliseu também marcaram, com Hallgrímur Jónasson, com dois remates certeiros, e Gylfi Sigurdsson, de grande penalidade, a reduzirem.

O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19:45 (18:45 horas locais) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.

A equipa das 'quinas' lidera o grupo com nove pontos, seguida da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, terceiro, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, no quarto e quinto lugar, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último com zero.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.