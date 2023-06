: Rui Patrício, José Sá, Nélson Semedo, Pepe, Ricardo Horta, Otávio, Gonçalo Inácio, Rafael Leão, Rúben Neves, Dalot, Diogo Jota e Vitinha

: Sehic; Ahmedhodzic, Sanicanin, Kolasinac e Barisic; Dedic, Cimirot e Hadžiahmetovic; Stevanovic, Pjanic e Dzeko

: Vasilj, Piric, Milicevic, Gazibegovic, Menalo, Prcic, Prevljak, Tahirovic, Bilbija, Kodro, Varesanovic e Hamulic

Portugal defronta esta noite, pelas 19h45, a congénere da Bósnia, numa partida do Grupo J de apuramento para o Europeu de 2024 no qual Roberto Martínez aposta no seguinte onze inicial.: Diogo Costa; Danilo, António Silva e Rúben Dias; Cancelo, Palhinha, Bruno Fernandes e Raphael Guerreiro; João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo