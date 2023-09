Portugal regista o melhor arranque de sempre num apuramento para uma grande competição de futebol

Portugal registou esta sexta-feira o melhor arranque da sua história de uma fase de qualificação para uma grande competição, ao somar a quinta vitória seguida no caminho para o Euro2024 de futebol, com um triunfo na Eslováquia (1-0).

Em Bratislava, um golo de Bruno Fernandes, aos 43 minutos, foi suficiente para a seleção nacional continuar totalmente vitoriosa no Grupo J, após a quinta jornada, um cenário inédito na história do futebol português em apuramentos tanto para Mundiais como para Europeus.

Antes, Portugal bateu o Liechtenstein (4-0), o Luxemburgo (6-0), a Bósnia-Herzegovina (3-0) e a Islândia (1-0), numa série que, na altura, igualou o feito de António Oliveira, no apuramento para o Euro1996, que, com quatro vitórias, era até agora o melhor arranque de sempre na seleção lusa.

Além das cinco vitórias, a equipa de Roberto Martínez segue com 15 golos marcados e nenhum sofrido, num total domínio que a seleção nacional está protagonizar no Grupo J.

Na segunda-feira, Portugal recebe o Luxemburgo, no Algarve, no fecho de ronda de seleções de setembro.

Após cinco jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 15 pontos, à frente da Eslováquia e do Luxemburgo, que agora partilham o segundo lugar, com 10, enquanto a Bósnia-Herzegovina é quarta, com seis. Islândia, com apenas três, é quinto e o Liechtenstein continua a zero no último lugar.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.

No apuramento para o Europeu de Inglaterra, Portugal começou com vitórias fora de portas, na Irlanda do Norte (2-1) e Letónia (3-1), e manteve o gosto pelos triunfos frente à Áustria (1-0) e Liechtenstein (8-0).

A quinta vitória consecutiva acabou por 'voar' em Dublin, com a República da Irlanda a bater a seleção lusa por 1-0.

Portugal confirmou mais tarde a presença na fase final do Europeu, que decorreu em Inglaterra, chegando aos quartos de final, com a uma equipa de ficou conhecida como a 'geração de ouro'.

Vítor Baia, Fernando Couto, Paulo Sousa, Rui Costa e Luís Figo são alguns dos nomes que fazia parte dessa seleção portuguesa.