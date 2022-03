A Aethel Partners, fundo de capital privado, apresentou há dois dias uma proposta formal às autoridade britânicas para a aquisição do clube de futebol Chelsea, propriedade do russo Roman Abramovich, confirmou esta quinta-feira aofonte da empresa britânica detentora dos direitos de exploração das minas de Moncorvo.O fundo tem como acionistas o português Ricardo Santos Silva, ex-sócio de Miguel Relvas na compra do Banco Efisa, e a norte-americana Aba Schubert.Na corrida à compra do clube londrino estão também os donos dos Chicago Cubs, da liga americana de basebol, um consórcio que inclui multimilionários suíços e um dos donos da equipa de basebol Los Angeles Dodgers.