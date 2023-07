O Sporting vai premiar o empenho de Pote com um salto para o tecto salarial do clube no novo contrato, passando dos atuais 750 mil euros líquidos para um pouco mais de um milhão de euros líquidos por temporada, apurou o Correio da Manhã.



Tido como um dos elementos preponderantes na equipa de Rúben Amorim, Pedro Gonçalves, conhecido por Pote, vai integrar a cúpula salarial, ficando a par do capitão Coates.









