Presidente da FPF diz que morte de João Oliveira Pinto "enche de tristeza"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) disse esta quinta-feira que a morte de João Oliveira Pinto, aos 52 anos, vítima de doença prolongada, é "uma notícia que enche de tristeza toda a família do futebol nacional".

"O desaparecimento do João Oliveira Pinto é uma notícia que enche de tristeza toda a família do futebol nacional. Não apenas pelo muito que nos deu em campo, mas, sobretudo, por tudo aquilo que nos continuava a dar como dirigente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, delegado da Assembleia-Geral da FPF e amigo de muitos de nós", declarou Fernando Gomes, citado pela federação.

Segundo o dirigente federativo, a luta contra uma doença oncológica, "tão breve quanto injusta e de desfecho infeliz", não apaga "um legado de grande amor ao futebol e de dedicação ao próximo".

Fernando Gomes lembra o título mundial sub-20 que conquistou pela seleção em 1991, em Lisboa, dois anos depois de Riade1989, em que esteve ausente, como parte da "Geração de Ouro", mas também "a simpatia, gentileza e sorriso aberto".

"A toda a sua família, aos seus amigos, ao Sindicato dos Jogadores, com uma palavra especial ao seu presidente Joaquim Evangelista, e a todos os clubes que o João representou na carreira envio as minhas mais sentidas condolências. Obrigado por tudo, João Oliveira Pinto", pode ler-se na declaração do presidente da FPF.

O antigo futebolista João Oliveira Pinto, campeão do Mundo sub-20 em 1991, morreu hoje aos 52 anos, vítima de doença prolongada, confirmou à Lusa o presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

João Oliveira Pinto, um dos campeões do Mundo sub-20 da chamada 'Geração de Ouro' em Lisboa, em 1991, foi formado no Sporting, passou por vários clubes e foi também vice-campeão europeu de sub-21.