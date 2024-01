Presidente da Federação Portuguesa de Futebol lembra "legado único" do alemão Franz Beckenbauer

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, lembrou esta segunda-feira o "legado único" deixado pelo antigo futebolista e treinador alemão Franz Beckenbauer, que morreu no domingo aos 78 anos.

"Deixa um legado único, pontuado pela sua extraordinária classe como jogador, treinador, dirigente e pessoa. Em nome da Federação Portuguesa de Futebol, apresento à Federação Alemã, à sua família e a toda a família do futebol mundial as minhas mais sentidas condolências", pode ler-se numa mensagem de Fernando Gomes, disponibilizada no sítio 'online' oficial da FPF.

O dirigente considera que o antigo líbero e médio foi "um dos mais notáveis e completos jogadores" que viu, destacando as suas qualidades como "líder dentro e fora do campo", como defesa completo e elegante, com domínio de bola "exemplar", que foi "eternizado como o 'Kaiser'".

O papel na criação da função de líbero, entre a defesa, e a forma como liderou a Alemanha Ocidental dos anos 1970 e potenciou o Bayern de Munique, que chegou a presidir, também são evocados por Fernando Gomes.

Humberto Coelho foi também defesa de nível mundial e contemporâneo de Beckenbauer, lembrando hoje, na qualidade de vice-presidente da FPF, um dos "melhores do mundo".

"Hoje é um dia triste para o futebol mundial. (...) Tive a oportunidade de jogar contra ele, mas também com ele -- nos Estados Unidos, numa seleção da Europa contra o Resto do Mundo -- e era uma personalidade única, com um estatuto de grande senhor e grande profissional", recordou.

O antigo futebolista e treinador alemão Franz Beckenbauer morreu no domingo, aos 78 anos, informou esta segunda-feira a família do 'Kaiser'.

Beckenbauer conquistou o título de campeão do mundo pela 'mannschaft' como jogador, em 1974, e como selecionador, em 1990, feito também alcançado por Mário Zagallo (falecido na sexta-feira), pelo Brasil, e Didier Deschamps, pela França.

Antigo defesa e médio, conquistou a Bola de Ouro em 1972 e 1976, e ergueu três Taças dos Clubes Campeões da Europa pelo Bayern Munique, clube ao qual presidiu entre 1994 e 2009.