Primeiro 'clássico' da Liga será a 18 de outubro com Sporting - FC Porto. Dérbi entre leões e águias a 31 de janeiro

O primeiro 'clássico' da I Liga de futebol vai pôr frente a frente Sporting - FC Porto a 18 de outubro, na 4ª jornada da época 2020/2021. Já o primeiro dérbi ocorre na jornada 16, a 31 de janeiro, e opõe os leões às águias em Alvalade.O anúncio foi feito esta sexta-feira durante uma cerimónia da Liga portuguesa de futebol que marca o arranque da nova época. Já o Benfica, segundo classificado da última edição da I Liga, vai jogar no reduto do Famalicão, enquanto a estreia do Sporting, quarto colocado em 2019/20, acontecerá em casa, perante o Gil Vicente.A estreia da formação comandada por Jorge Jesus acontece poucos dias depois da participação na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, cujos jogos estão agendados para 15 e 16 de setembro.

O Sporting, quarto colocado em 2019/20, começa o campeonato em casa, diante do Gil Vicente, que volta a defrontar um 'grande' logo no arranque da competição, depois de na época passada ter vencido o FC Porto na primeira jornada.

O primeiro duelo dos 'leões', liderados por Rúben Amorim, surge em vésperas da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, marcada para 24 de setembro.A jornada 14 vai contar ainda com o jogo FC Porto - Benfica.

A I Liga arranca no fim de semana de 19 e 20 de setembro e termina no dia 19 de maio de 2021.



Consulte o calendário completo da I Liga portuguesa de futebol:

1.ª Jornada, 20 set:

Famalicão - Benfica

Nacional - Boavista

Santa Clara - Marítimo

Vitória de Guimarães - Belenenses

Moreirense - Farense

FC Porto - Sporting de Braga

Portimonense - Paços de Ferreira

Sporting - Gil Vicente

Tondela - Rio Ave



2.ª Jornada, 27 set:

Gil Vicente - Portimonense

Paços de Ferreira - Sporting

Belenenses - Famalicão

Benfica - Moreirense

Boavista - FC Porto

Sporting de Braga - Santa Clara

Marítimo - Tondela

Farense - Nacional

Rio Ave - Vitória de Guimarães



3.ª Jornada, 04 out:

Famalicão - Rio Ave

Nacional - Belenenses

Benfica - Farense

Santa Clara - Gil Vicente

Vitória de Guimarães - Paços de Ferreira

Moreirense - Boavista

FC Porto - Marítimo

Portimonense - Sporting

Tondela - Sporting de Braga



4.ª Jornada, 18 out:

Gil Vicente - Tondela

Paços de Ferreira - Santa Clara

Belenenses - Moreirense

Boavista - Vitória de Guimarães

Sporting de Braga - Nacional

Marítimo - Portimonense

Farense - Famalicão

Rio Ave - Benfica

Sporting - FC Porto



5.ª Jornada, 25 out:

Famalicão - Boavista

Nacional - Paços de Ferreira

Benfica - Belenenses

Santa Clara - Sporting

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga

Moreirense - Marítimo

FC Porto - Gil Vicente

Farense - Rio Ave

Tondela - Portimonense



6.ª Jornada, 01 nov:

Gil Vicente - Vitória de Guimarães

Paços de Ferreira - FC Porto

Belenenses - Farense

Boavista - Benfica

Sporting de Braga - Famalicão

Marítimo - Nacional

Rio Ave - Moreirense

Portimonense - Santa Clara

Sporting - Tondela



7.ª Jornada, 08 nov:

Famalicão - Marítimo

Nacional - Gil Vicente

Belenenses - Rio Ave

Benfica - Sporting de Braga

Vitória de Guimarães - Sporting

Moreirense - Paços de Ferreira

FC Porto - Portimonense

Farense - Boavista

Tondela - Santa Clara



8.ª Jornada, 29 nov:

Gil Vicente - Rio Ave

Paços de Ferreira - Famalicão

Boavista - Belenenses

Sporting de Braga - Farense

Santa Clara - FC Porto

Marítimo - Benfica

Portimonense - Nacional

Sporting - Moreirense

Tondela - Vitória de Guimarães



9.ª Jornada, 06 dez:

Famalicão - Sporting

Nacional - Santa Clara

Belenenses - Sporting de Braga

Benfica - Paços de Ferreira

Vitória de Guimarães - Portimonense

Moreirense - Gil Vicente

FC Porto - Tondela

Farense - Marítimo

Rio Ave - Boavista



10.ª Jornada, 20 dez:

Gil Vicente - Benfica

Paços de Ferreira - Boavista

Sporting de Braga - Rio Ave

Santa Clara - Vitória de Guimarães

Marítimo - Belenenses

FC Porto - Nacional

Portimonense - Famalicão

Sporting - Farense

Tondela - Moreirense



11.ª Jornada, 27 dez:

Famalicão - Gil Vicente

Nacional - Tondela

Belenenses - Sporting

Benfica - Portimonense

Boavista - Sporting de Braga

Vitória de Guimarães - FC Porto

Moreirense - Santa Clara

Farense - Paços de Ferreira

Rio Ave - Marítimo



12.ª Jornada, 03 jan:

Gil Vicente - Belenenses

Paços de Ferreira - Rio Ave

Santa Clara - Benfica

Vitória de Guimarães - Nacional

Marítimo - Boavista

FC Porto - Moreirense

Portimonense - Farense

Sporting - Sporting de Braga

Tondela - Famalicão



13.ª Jornada, 10 jan:

Famalicão - FC Porto

Nacional - Sporting

Belenenses - Paços de Ferreira

Benfica - Tondela

Boavista - Santa Clara

Sporting de Braga - Marítimo

Moreirense - Vitória de Guimarães

Farense - Gil Vicente

Rio Ave - Portimonense



14.ª Jornada, 17 jan:

Gil Vicente - Marítimo

Paços de Ferreira - Sporting de Braga

Nacional - Moreirense

Santa Clara - Famalicão

Vitória de Guimarães - Farense

FC Porto - Benfica

Portimonense - Belenenses

Sporting - Rio Ave

Tondela - Boavista



15.ª Jornada, 24 jan:

Famalicão - Vitória de Guimarães

Belenenses - Tondela

Benfica - Nacional

Boavista - Sporting

Sporting de Braga - Gil Vicente

Marítimo - Paços de Ferreira

Moreirense - Portimonense

Farense - FC Porto

Rio Ave - Santa Clara



16.ª Jornada, 31 jan:

Gil Vicente - Paços de Ferreira

Nacional - Famalicão

Santa Clara - Belenenses

Vitória de Guimarães - Marítimo

Moreirense - Sporting de Braga

FC Porto - Rio Ave

Portimonense - Boavista

Sporting - Benfica

Tondela - Farense



17.ª Jornada, 03 fev:

Famalicão - Moreirense

Paços de Ferreira - Tondela

Belenenses - FC Porto

Benfica - Vitória de Guimarães

Boavista - Gil Vicente

Sporting de Braga - Portimonense

Marítimo - Sporting

Farense - Santa Clara

Rio Ave - Nacional



18.ª Jornada, 07 fev:

Benfica - Famalicão

Boavista - Nacional

Marítimo - Santa Clara

Belenenses - Vitória de Guimarães

Farense - Moreirense

Sporting de Braga - FC Porto

Paços de Ferreira - Portimonense

Gil Vicente - Sporting

Rio Ave - Tondela



19.ª Jornada, 14 fev:

Portimonense - Gil Vicente

Sporting - Paços de Ferreira

Famalicão - Belenenses

Moreirense - Benfica

FC Porto - Boavista

Santa Clara - Sporting de Braga

Tondela - Marítimo

Nacional - Farense

Vitória de Guimarães - Rio Ave



20.ª Jornada, 21 fev:

Rio Ave - Famalicão

Belenenses - Nacional

Farense - Benfica

Gil Vicente - Santa Clara

Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães

Boavista - Moreirense

Marítimo - FC Porto

Sporting - Portimonense

Sporting de Braga - Tondela



21.ª Jornada, 28 fev:

Tondela - Gil Vicente

Santa Clara - Paços de Ferreira

Moreirense - Belenenses

Vitória de Guimarães - Boavista

Nacional - Sporting de Braga

Portimonense - Marítimo

Famalicão - Farense

Benfica - Rio Ave

FC Porto - Sporting



22.ª Jornada, 07 mar:

Boavista - Famalicão

Paços de Ferreira - Nacional

Belenenses - Benfica

Sporting - Santa Clara

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães

Marítimo - Moreirense

Gil Vicente - FC Porto

Rio Ave - Farense

Portimonense - Tondela



23.ª Jornada, 14 mar:

Vitória de Guimarães - Gil Vicente

FC Porto - Paços de Ferreira

Farense - Belenenses

Benfica - Boavista

Famalicão - Sporting de Braga

Nacional - Marítimo

Moreirense - Rio Ave

Santa Clara - Portimonense

Tondela - Sporting



24.ª Jornada, 21 mar:

Marítimo - Famalicão

Gil Vicente - Nacional

Rio Ave - Belenenses

Sporting de Braga - Benfica

Sporting - Vitória de Guimarães

Paços de Ferreira - Moreirense

Portimonense - FC Porto

Boavista - Farense

Santa Clara - Tondela



25.ª Jornada, 03 abr:

Rio Ave - Gil Vicente

Famalicão - Paços de Ferreira

Belenenses - Boavista

Farense - Sporting de Braga

FC Porto - Santa Clara

Benfica - Marítimo

Nacional - Portimonense

Moreirense - Sporting

Vitória de Guimarães - Tondela



26.ª Jornada, 11 abr:

Sporting - Famalicão

Santa Clara - Nacional

Sporting de Braga - Belenenses

Paços de Ferreira - Benfica

Portimonense - Vitória de Guimarães

Gil Vicente - Moreirense

Tondela - FC Porto

Marítimo - Farense

Boavista - Rio Ave



27.ª Jornada, 18 abr:

Benfica - Gil Vicente

Boavista - Paços de Ferreira

Rio Ave - Sporting de Braga

Vitória de Guimarães - Santa Clara

Belenenses - Marítimo

Nacional - FC Porto

Famalicão - Portimonense

Farense - Sporting

Moreirense - Tondela



28.ª Jornada, 21 abr:

Gil Vicente - Famalicão

Tondela - Nacional

Sporting - Belenenses

Portimonense - Benfica

Sporting de Braga - Boavista

FC Porto - Vitória de Guimarães

Santa Clara - Moreirense

Paços de Ferreira - Farense

Marítimo - Rio Ave



29.ª Jornada, 25 abr:

Belenenses - Gil Vicente

Rio Ave - Paços de Ferreira

Benfica - Santa Clara

Nacional - Vitória de Guimarães

Boavista - Marítimo

Moreirense - FC Porto

Farense - Portimonense

Sporting de Braga - Sporting

Famalicão - Tondela



30.ª Jornada, 02 mai:

FC Porto - Famalicão

Sporting - Nacional

Paços de Ferreira - Belenenses

Tondela - Benfica

Santa Clara - Boavista

Marítimo - Sporting de Braga

Vitória de Guimarães - Moreirense

Gil Vicente - Farense

Portimonense - Rio Ave



31.ª Jornada, 09 mai:

Marítimo - Gil Vicente

Sporting de Braga - Paços de Ferreira

Moreirense - Nacional

Famalicão - Santa Clara

Farense - Vitória de Guimarães

Benfica - FC Porto

Belenenses - Portimonense

Rio Ave - Sporting

Boavista - Tondela



32.ª Jornada, 12 mai:

Vitória de Guimarães - Famalicão

Tondela - Belenenses

Nacional - Benfica

Sporting - Boavista

Gil Vicente - Sporting de Braga

Paços de Ferreira - Marítimo

Portimonense - Moreirense

FC Porto - Farense

Santa Clara - Rio Ave



33.ª Jornada, 12 mai:

Paços de Ferreira - Gil Vicente

Famalicão - Nacional

Belenenses - Santa Clara

Marítimo - Vitória de Guimarães

Sporting de Braga - Moreirense

Rio Ave - FC Porto

Boavista - Portimonense

Benfica - Sporting

Farense - Tondela



34.ª Jornada, 19 mai:

Moreirense - Famalicão

Tondela - Paços de Ferreira

FC Porto - Belenenses

Vitória de Guimarães - Benfica

Gil Vicente - Boavista

Portimonense - Sporting de Braga

Sporting - Marítimo

Santa Clara - Farense

Nacional - Rio Ave