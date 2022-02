PSP trava invasão de adeptos do Benfica ao estádio da Luz

A PSP, através de uma equipa de ‘spotters’ e de agentes fardados, conseguiu esta quinta-feira à tarde impedir que um grupo de cerca de 30 adeptos ‘casuals’ (não alinhados com claques) do Benfica forçasse a entrada na garagem do Estádio da Luz, durante a saída do autocarro para o jogo de hoje no Estádio do Bessa, Porto.O dispositivo policial apercebeu-se que o grupo de adeptos estava a tentar entrar na garagem ainda antes da saída do autocarro e fez uma barreira de proteção.Apesar de ter havido alguns minutos de tensão, não foi necessário à PSP usar a força física. Não foram feitas detenções.