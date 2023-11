"Queremos mostrar que somos equilibrados": Roberto Martínez explica onze arrojado com "muitos jogadores de ataque"

Portugal vai alinhar com muitas opções de ataque de início no jogo com Liechtenstein, a contar para a 9.ª jornada da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. Cerca de uma hora antes de a partida começar - início está agendado para as 19:45 horas -, Roberto Martínez revelou, em declarações à RTP, qual o onze da Seleção Nacional para esta noite e o porquê de optar por tantas opções ofensivas."Vamos jogar com muitos adeptos portugueses, isso é muito importante. Hoje acho que é um jogo onde a estrutura não é muito rígida, precisamos de reagir muito rápido e defender muito acima e em cima do Liechtenstein. Será uma estrutura de três [defesas], com o Rúben Neves na linha de médios mais defensivos. Vamos jogar maior parte do tempo no meio-campo do adversário, por isso, precisamos de controlar o contra-ataque do adversário e teremos de recuperar [a bola] em zonas avançadas do terreno", começou por dizer o selecionador nacional, elogiando de seguida Toti Gomes que, a par de José Sá, prepara-se para fazer esta noite a estreia oficial pelos 'AA' de Portugal: "O Toti Gomes também tem a sua estreia hoje. O Toti trabalhou muito bem nos outros estágios e hoje mereceu a estreia e estar no 11 inicial. Senti-me orgulhoso e cheio de alegria, mas tal como a equipa está focado."Questionado sobre o facto de Portugal querer quebrar o recorde de golos nesta fase, Roberto Martínez sublinhou que o mais importante será sempre o desempenho coletivo. "Este é um jogo importante para nós, com muitos jogadores de ataque. Queremos mostrar que somos equilibrados. Temos de ter uma boa atitude, sobretudo no último terço. Os sucessos serão consequência de um bom desempenho, e hoje é muito importante que o desempenho coletivo da equipa seja top. Quero um desempenho ao mais alto nível", terminou.