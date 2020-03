"Quero mostrar o meu talento": Pedrinho assina com o Benfica até 2025

"Quero mostrar o meu talento". Foi desta forma que Pedrinho se apresentou como reforço do Benfica para a próxima época, tendo assinado um contrato até 2025, com as águias a pagarem 20 milhões de euros ao Corinthians. O médio brasileiro, de 21 anos, fica ainda blindado com uma cláusula de 120 milhões.O jogador realizou os exames médicos e foi oficialmente apresentado como reforço das águias, embora parta hoje para São Paulo (Brasil) onde vai continuar a jogar pelo ‘Timão’ até ao final desta temporada."É um passo muito importante. Sinto-me muito realizado por poder estar num clube com esta dimensão. É uma grande oportunidade para mim, para poder mostrar o meu futebol", disse à BTV.As primeiras impressões já cativaram Pedrinho: "Já esperava que fosse um grande estádio, um grande centro de treinos, mas o que vi superou as minhas expectativas. O estádio é maravilhoso. Só quero poder desfrutar de tudo isto, aproveitar, evoluir bastante para poder ajudar o Benfica da melhor forma possível", observou."Fui muito bem recebido por todos. Estou muito feliz por poder pertencer a um grande clube da Europa", concluiu o novo reforço dos encarnados.O médio brasileiro Gabriel já treina com bola e poderá regressar aos relvados em breve. Os treinos são condicionados e sob vigilância apertada, mas está cumprida mais uma etapa da recuperação do problema de visão (Parésia do VI par craniano esquerdo).As tochas atiradas por adeptos do Benfica para o relvado após o empate com o V. Setúbal (1-1) podem valer um castigo pesado. A Liga ainda aguarda pelo relatório da PSP para decidir se os incidentes verificados se encaixam na moldura disciplinar e se é aberto um inquérito."Pedrinho? No Brasil há jogadores melhores. Quem? Cebolinha (Grémio), Dudu e Rony (Palmeiras) e Michael (Flamengo)", disse Jesus à Fox Sports,Pedrinho ingressou no Corinthias aos 14 anos, fazendo a formação até chegar à equipa principal. Ganhou um campeonato brasileiro e três estaduais.