Pedrinho na chegada a Lisboa: "Benfica é uma grande equipa, estou muito feliz"

Pedrinho já está em Lisboa para assinar contrato com o Benfica até 2025. O criativo brasileiro de 21 anos chegou este domingo a Portugal para realizar os habituais exames médicos antes de assinar o vínculo que o ligará aos encarnados para as próximas cinco temporadas.Na chegada, o criativo brasileiro afirmou: "O Benfica é uma grande equipa. Estou muito feliz, sonho de criança estar numa grande equipa na Europa.Contratado ao Corinthians por 20 milhões de euros, Pedrinho vai receber cerca de 1,5 milhões de euros e é visto como uma das maiores promessas no Brasil, sendo que pode jogar em qualquer posição no ataque.Contudo, só poderá ser opção definitiva para as águias depois de, primeiro, disputar o campeonato estadual pelo Corinthians e os Jogos Olímpicos de Tóquio pela seleção brasileira, sendo expetável que seja integrado no novo clube apenas em agosto, o que coincide com o final da pré-época e o início da temporada 2020/2021.O negócio fica assim fechado depois de Andrés Sanchez, presidente dos canarinhos, ter estado em Portugal no final de janeiro para acertar a transferência com Luís Filipe Vieira. Como resultado da contratação, Yony González, que os encarnados compraram ao Fluminense a custo zero, foi cedido ao clube de São Paulo.