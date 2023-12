O Sporting prepara-se para comprar os 75 por cento do passe de Geny Catamo ainda na posse do Amora e para isso vai usar o dinheiro do salário de Rafael Camacho, que será agora pago pelo seguro depois da grave lesão que o avançado contraiu ao serviço da equipa B, apurou o Correio da Manhã.



Apesar de não fazer parte do plantel de Rúben Amorim, Rafael Camacho é o jogador mais bem pago do Sporting.









