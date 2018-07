Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rafael Leão ameaçado refugia-se no Norte

Ex-jogador do Sporting vive num hotel em Vila Nova de Gaia.

Por Paulo Jorge Duarte

Rafael Leão refugiou-se na zona Norte do País para se afastar do clima de terror provocado pelas ameaças de adeptos leoninos.



Após as agressões selváticas que o plantel do Sporting sofreu em Alcochete, o clima de terror ainda não terminou para o ex-jogador leonino que foi um dos nove atletas que rescindiram os seus contratos com o clube. Alegaram justa causa com base nas agressões em Alcochete e com o clima de intimidação criado pelo ex-presidente Bruno de Carvalho.



A jovem promessa da formação verde-e-branca, de 19 anos, é dada como muito próxima do Benfica mas ainda não tem a situação contratual definida para a próxima época. O CM encontrou o jogador numa unidade hoteleira em Gaia. "O Rafael veio para o Norte para garantir a sua segurança e para encontrar alguma tranquilidade. Estar aqui no Norte nada tem a haver com o próximo clube", disse fonte muito próxima do jogador. "O clima em Lisboa tem sido muito difícil e apenas queremos o melhor para ele", afirmou.



No entanto, haverá novidades nos próximos dias. "Não fechamos a porta a ninguém mas, neste momento, desmentimos qualquer notícia de compromisso com o Benfica ou com qualquer outro clube", afirmou um dos responsáveis pelo agenciamento do avançado.