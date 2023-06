Rafael Leão renovou esta sexta-feira o contrato com o AC Milan, com um amento de salário de 1,5 para 7 milhões de euros. Este pulo no ordenado permite ao Sporting receber 1,4 milhões de euros por época por ter 20% do vencimento do jogador penhorado a seu favor.



O avançado, de 23 anos, foi dos atletas que rescindiram com o Sporting em 2018 na sequência da invasão da Academia de Alcochete.









Ver comentários