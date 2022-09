O Sporting contratou esta quinta-feira, último dia do fecho do mercado, o avançado brasileiro Arthur Gomes ao Estoril, precisamente o adversário do jogo desta sexta-feira (21h15, Sport TV1) dos leões.



A ronda negocial foi dura e conheceu avanços e recuos durante esta quinta-feira face a alguns pormenores do contrato.









