O Benfica goleou (4-1) na quinta-feira o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, no troféu do Algarve com um bis de Ramos e um golão de Di María.



A equipa de Ronaldo até entrou bem, com Talisca perto de inaugurar o marcador logo aos 20 segundos. João Neves cortou para canto. O Benfica ergueu-se e, municiado pelo talento de Jurásek, Kokçu, Rafa e João Neves, foi encostando os árabes às cordas.