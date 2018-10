Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Real Madrid em crise pós-Ronaldo

Merengues voltam a perder do campeonato, desta vez com o Alavés. Equipa não marca golos há 409 minutos.

Por Raul Teixeira | 02:59

O Real Madrid voltou a perder (1-0) na deslocação ao terreno do Alavés e agudizou a crise que já se faz sentir desde o adeus do português Cristiano Ronaldo ao Santiago Bernabéu.



A equipa de Julen Lopetegui entrou na partida com o intuito de dar a volta a uma fase, que por si só era já complicada, mas acabou por sofrer o golo nos descontos, por intermédio de Manu García (90+5’). Bale e Benzema saíram lesionados da partida. Com este resultado a equipa basca volta às vitórias diante da formação merengue, que não vencia desde 1931, e chega à liderança do campeonato a dividir os mesmos pontos que Real Madrid e Barcelona (com menos um jogo).



No final do encontro o técnico espanhol admitiu que não teme pelo lugar: "Nós, os treinadores, estamos expostos a estas situações mas não pensamos nisso. Sabemos que não é um bom momento e por isso temos de recuperar jogadores e estar tranquilos para regressar às vitórias."



Os adeptos têm demonstrado descontentamento - chegando a entoar o nome de Cristiano Ronaldo em cânticos no decorrer dos jogos - por uma das fases mais negras da história.



O Real Madrid não ganha há quatro jogos (três derrotas e um empate entre Liga e Champions) e não marca qualquer golo há 409 minutos.