Real Madrid vence em Vigo com golo de Bellingham

O Real Madrid venceu esta sexta-feira por 1-0 na visita ao Celta de Vigo, na terceira jornada da Liga espanhola de futebol, com o golo decisivo a ser apontando pelo inglês Jude Bellingham.

A jogar em casa, o Celta de Vigo viu um golo ser anulado a Larsen logo aos três minutos, enquanto o Real Madrid desperdiçou uma soberana ocasião para inaugurar o marcador, com Rodrygo a falhar um penálti aos 68.

Aos 81 minutos, Bellingham voltou a estar a destaque e marcou o único golo da partida, o quarto do médio internacional inglês, contratado aos alemães do Dortmund, em três jogos pelo Real Madrid no campeonato.

Com este triunfo, o terceiro em três jogos, os 'merengues' estão na frente com nove pontos, mais três do que Rayo Vallecano e Valência, que têm menos um jogo, enquanto o Celta de Vigo continua sem vencer e soma apenas um ponto.

No outro jogo do dia, o Las Palmas empatou 0-0 na receção à Real Sociedad, que ainda não pode contar com o avançado português André Silva, que está lesionado.