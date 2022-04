“Os adeptos querem é ganhar o campeonato, não vão celebrar um recorde do Sérgio Conceição nos Aliados. Pensam assim e eu também”, destacou Sérgio Conceição, que neste momento divide com John Mortimore (no Benfica, de outubro de 1976 a agosto de 1978) a melhor série de invencibilidade no campeonato.



"O que vale é o próximo jogo, os três pontos, é mais uma final. À medida que se vai aproximando o final do campeonato, os jogos ganham mais peso. Não havendo títulos para o clube, os recordes são nulos. O nosso foco é ganhar em Guimarães, num jogo sempre muito fervoroso e apaixonado." Foi desta forma taxativa que o treinador do FC Porto reagiu este sábado quando questionado sobre a importância do recorde de 56 jogos sem perder na Liga, que pode ser batido este domingo (18h00) na deslocação ao estádio do Vitória.“Os adeptos querem é ganhar o campeonato, não vão celebrar um recorde do Sérgio Conceição nos Aliados. Pensam assim e eu também”, destacou Sérgio Conceição, que neste momento divide com John Mortimore (no Benfica, de outubro de 1976 a agosto de 1978) a melhor série de invencibilidade no campeonato.

O FC Porto tem um claro ascendente (113 vitórias e 37 empates ) sobre o V. Guimarães. No entanto, o histórico recente revela jogos pautados pelo equilíbrio e triunfos pela margem mínima. “Vai ser um jogo competitivo, historicamente é sempre um duelo difícil. Sempre que há este jogo, sai cá para fora o fervor dos adeptos dos dois lados”, realçou Sérgio Conceição.









Sérgio Conceição debate-se com várias ausências, mas a de Matheus Uribe é aquela que tem maior peso. Como é seu timbre, o treinador portista desmistifica o impedimento do médio colombiano: “Há várias soluções, mas claro que queríamos que os jogadores estivessem todos disponíveis.”





"corri 20 quilómetros em jejum"



“Sou católico praticante, faço o meu jejum também e este sábado [sexta-feira], em jejum, fiz 20 quilómetros a correr e não senti falta nenhuma. Há valores que passam para lá da falta momentânea de alguma substância”, afirmou Sérgio Conceição quando questionado sobre as possíveis consequências negativas do Ramadão no desempenho de Taremi e Zaidu.