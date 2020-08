RB Leipzig 0 - 0 Atlético de Madrid

Onze oficial do Atlético: Oblak, Trippier, Savic, Giménez, Lodi, Héctor Herrera, Saúl, Koke, Carrasco, Marcos Llorente e Diego Costa.

Onze oficial do Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Kampl, Laimer, Angeliño, Nkunku, Sabitzer, Dani Olmo e Poulsen.

Jogo Em direto

Intervalo

45' Oportunidade falhada por Stefan Savic de cabeça no coração da área. Assistência de Renan Lodi com um cruzamento para a área depois de um livre.

45' Perto do golo Upamecano. O central saltou sozinho, após um canto, mas cabeceou à figura de Oblak.

43' Fora de jogo, RB Leipzig. Péter Gulácsi tentou um passe em profundidade que encontrou Christopher Nkunku em posição irregular.

27' Saúl ensaia o remate, mas sai uma rosca bem ao lado da baliza alemã.

17' Remate de Kampl, de fora da área, mas a bola saiu muito por cima da baliza espanhola.

13' Grande defesa de Gulacsi! Bom entendimento entre Lodi e Carrasco, com o belga a disparar fortíssimo. O húngaro negou o golo, junto ao poste direito da baliza.

10' Perigo para o Leipzig. Após um livre direto para a área, Savic cabeceou, mas Gulacsi defendeu em esforço.

4' O que falha Halstenberg. À boca da baliza, após um canto, o defesa tinha tudo para marcar, mas disparou de pé esquerdo por cima da trave.

2' Fora de jogo, Atlético de Madrid. Kieran Trippier tentou um passe em profundidade que encontrou Diego Costa em posição irregular.

Início 1ª parte

O Red Bull Leipzig disputa esta quinta-feira com o Atlético de Madrid o segundo jogo da Liga dos Campeões no Estádio de Alvalade, em Lisboa.A partida começou às 20h00 no estádio vazio, devido à pandemia de Covid-19.