O belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinil) assegurou este sábado a camisola amarela na etapa em contrarrelógio que ligou Vila Real de Santo António a Tavira (32,2 quilómetros). O ciclista superiorizou-se ao até então líder, David Gaudu (Groupama-FDJ), que chegou em 9º lugar, numa etapa feita para velocistas.





O francês não foi capaz de segurar a camisola amarela que vestia desde quinta-feira ao terminar o contrarrelógio de este sábado à tarde com um tempo de 39 minutos e 58 segundos, a mais de dois minutos do novo líder: Remco Evenepoel, que cortou a meta com 37 minutos e 8 segundos. No segundo lugar, a 58 segundos do belga, ficou o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), e o britânico Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), campeão europeu da especialidade, fechou o pódio com mais 1 minuto e 6 segundos.