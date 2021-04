Resistência vale três pontos ao Portimonense

O Famalicão foi este domingo surpreendido pelo golo solitário de Beto na receção ao Portimonense. Com este triunfo, a equipa de Paulo Sérgio subiu ao 9º posto da tabela.O início da partida ficou marcado pelo choque entre Patrick William e Willyan, que ditou a saída por lesão no ombro esquerdo do jogador algarvio. Os famalicenses subiram as linhas ofensivas e Anderson, aos 11’, rematou com perigo. Beto avisou, aos 18’, que não estava para brincadeiras e obrigou Luiz Júnior a defesa apertada. O Famalicão respondeu, mas foi Beto, já nos descontos da 1ª metade, a inaugurar o marcador com remate de ressaca.No 2º tempo, a equipa de Ivo Vieira voltou dos balneários com vontade de retificar o resultado. Iván Jaime rematou, aos 49’, pela esquerda mas o esférico saiu pela linha de fundo. O Famalicão não abrandou o ritmo de jogo e Anderson desperdiçou, aos 59’, o golo só com Samuel pela frente. Gil Dias liderou a reação famalicense mas foi Beto que, aos 63’, obrigou novamente Luiz Júnior a defesa de recurso para evitar o segundo golo algarvio. No fim do jogo, o Famalicão nunca baixou os braços, tentou o empate a todo o custo mas o Portimonense, bastante personalizado e consistente, soube gerir a vantagem até ao final da partida.