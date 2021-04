Estreia negativa para Bino, o novo técnico do Vitória de Guimarães, que não conseguiu evitar a quinta derrota (3-0) consecutiva dos minhotos contra um Portimonense extremamente eficaz.





Os pupilos de Paulo Sérgio entraram em grande, ao inaugurarem o marcador logo aos 5’, pelo defesa Lucas Possignolo. Um Edwards incansável bem tentou dinamizar a equipa do Vitória de Guimarães para repor a igualdade no marcador, mas foram os algarvios a darem as machadadas finais na partida. Primeiro com uma grande penalidade marcada pelo capitão Dener, aos 64’, e, quando os vimaranenses ainda se estavam a recompor, o avançado Beto ‘matou’ o jogo aos 67’.