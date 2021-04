Tondela vence e acentua crise vitoriana

Num jogo entre duas equipas sem triunfos nas três jornadas anteriores, o Tondela venceu este domingo em Guimarães (2-1) e agudizou a crise dos vimaranenses.Os beirões entraram melhor no jogo, mais tranquilos e ligados, criaram dois momentos de perigo e marcaram aos 27’ por Mario Gonzalez, após cruzamento de Filipe Ferreira. Sem chama e previsível, o Vitória só acordou perto do intervalo (39’) e empatou no único lance com princípio, meio e fim que criou no 1º tempo: o cruzamento teleguiado de Sacko foi finalizado de forma fulgurante por Estupiñan.Na 2ª parte, numa jogada de transição, o Tondela voltou à vantagem, com Mario Gonzalez a bisar (77’). Depois disso brilhou Pedro Trigueira na baliza, com uma mão-cheia de grandes defesas que evitaram que o Vitória chegasse a novo empate. A equipa de João Henriques acordou tarde e adensou a má fase que atravessa, com quatro derrotas consecutivas. Já o triunfo do Tondela permite à equipa de Ayesterán respirar melhor na luta pela permanência.Se não sentisse que tenho condições [para continuar no V. Guimarães], não estávamos a conversar. Os resultados não estão a ajudar, assumo toda a responsabilidade", disse este domingo João Henriques, treinador do V. Guimarães, depois da 4ª derrota seguida. Já Pako Ayestarán, técnico do Tondela, mostrou-se satisfeito com a primeira vitória fora: "Os jogadores entenderam a mensagem que lhes passei. Temos que encarar cada jogo como se fosse o último".