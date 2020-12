Revelada a verba que voava todos os meses da conta de Maradona e que alimentava 50 famílias

As contas de Maradona estão todas bloqueadas e a divisão da herança ainda vai dar muito azo a muita confusão mas por falar em dinheiro ficou agora a saber-se quais eram os gastos mensais de El Pibe, que morreu a 25 de novembro aos 60 anos.No programa Intrusos (América TV), o apresentador Jorge Rial revelou o valor. "10 milhões? Sabem que cifra é esta de 10 milhões? Mais peso, menos peso, eram estes os gastos fixos de Maradona por mês"."Todos os meses saía esse valor [equivalente a quase 101 mil euros] da conta de Diego. E ele dizia muitas vezes que alimentava 50 famílias", continuou Jorge Rial, frisando que estão muitas pessoas em causa.E continuou. "Por que é que esse valor é importante? Porque a partir de agora, quem é que vai pagar? Alguém terá de pagar".Logo após a morte de El Pibe, o 'Clarín' fezMaradona tem cinco filhos reconhecidos, de quatro mulheres. Do casamento com Claudia Villafañe, nasceram Dalma e Gianinna; em 2013, nasceu Diego Fernando, filho de Verónica Ojeda; no ano seguinte, assumiu oficialmente mais uma filha, Jana, fruto da relação com a italiana Valeria Sabalain em 1996. Em 2016, assumiu judicialmente outro filho: Diego Sinagra Maradona, também fruto de uma relação extraconjugal que teve com Cristina Sinagra, em Itália. Ora, a estes somam-se seis processos de paternidade a decorrer ainda na Justiça: os cubanos Javielito, Lu, Johanna e Harold, e os argentinos Santiago Lara e Magalí Gil, todos com idade entre 19 e 24 anos. "Digo-lhes a todos que não lhes vou deixar nada, que vou doar tudo. Vou dar tudo o que ganhei na minha vida", disse Maradona. Mas o facto é que, assim não sendo, perspetiva-se uma verdadeira guerra entre os cinco (ou 11) herdeiros. E o património é muito.Segundo o portal especializado "Celebrity Net Worth", Maradona terá ganhado 500 milhões de dólares (420 milhões de euros) ao longo da carreira, entre salários e patrocínios - no início dos anos 80, era um dos atletas mais bem pagos do mundo, ganhando "vários milhões em ordenados e patrocínios com marcas como Hublot, Puma e Coca-Cola", lê-se no site. No entanto, o património atual está num valor entre os 75 e 100 milhões de dólares (63 e 84 milhões de euros) e muitos bens.