O Flamengo de Jorge Jesus teve de deixar tudo em campo para virar o resultado frente ao Fortaleza e arrancar uma vitória nos minutos finais da partida na madrugada desta quinta-feira.Com várias baixas importantes, nomeadamente de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Rafinha e Filipe Luís, o Flamengo efetuou uma exibição muito 'cinzenta' na primeira-parte e esteve a perder, culpa de uma grande penalidade de Bruno Melo, aos 61 minutos.Depois do penálti concretizado por Bruno Melo, o 'Mengão' puxou dos galões nos últimos 10 minutos e conseguiu uma reviravolta épica por 1-2.O ex-Benfica Gabigol voltou aos relvados e aos golos, desta vez de penálti, e empatou a partida.Logo na jogada seguinte, René quase marcou um autogolo, mas o Flamengo 'sobreviveu' e Reinier, aos 90', com um cabeceamento colocado sentenciou a partida e concretizou a reviravolta do Flamengo.Com Jesus, o Flamengo conta com 14 vitórias, dois empates e uma derrota (40 golos marcados e 13 sofridos).O Flamengo passa agora a somar 61 pontos e lidera o Brasileirão isolado. O próximo encontro da equipa de Jorge Jesus está marcado para domingo, no Maracanã, frente ao rival Fluminense, o clássico 'Fla-Flu'.