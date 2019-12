Reviravolta leva Sporting à Final Four da Taça da Liga em jogo com teatro e dramatismo

O Sporting apurou-se este sábado para a final four da Taça da Liga com uma reviravolta sobre o Portimonense, vencendo por 4-2 um jogo com teatro e algum dramatismo.Os leões estavam obrigados a vencer a partida para ambicionarem a defesa da Taça da Liga. Uma gastroenterite limitou Luiz Phellype e Jesé acabou dispensado, devido ao nascimento do filho. Mas as maiores contrariedades ainda estavam para vir.Os algarvios, também com hipóteses de apuramento, não facilitaram. Com um futebol rápido, foram criando problemas. Mathieu, que não estava nos seus dias, que o diga.Jackson Martínez parecia endiabrado, mas o menino Maximiano agarrou com unhas e dentes a titularidade. Um punhado de defesas de elevadíssimo nível foi mantendo o sonho do apuramento. Jackson só conseguiu marcar de grande penalidade, após uma falta de Rafael Camacho. Houve uma reação leonina, mas a cerimónia na hora de rematar complicou. O balde de água fria chegou com um autogolo de Mathieu.Bruno Fernandes pegou então no jogo e colocou uma bola na cabeça de Vietto, que reduziu ainda antes do intervalo. A festa durou pouco, pois Bolasie foi expulso, injustamente.A segunda parte começou com nova defesa de Max, acabando a bola por bater no poste. Camacho acabaria por redimir-se do penálti com um golão. Mesmo com menos um elemento, o Sporting dominava o jogo. A reviravolta chegou pelo recém-entrado Plata, uma estreia a marcar. Luiz Phellype, mesmo condicionado, colocou o resultado em 4-2. O apuramento chegou com a vitória do Gil Vicente sobre o Rio Ave (1-0).Luís Maximiano - Com defesas de elevadíssimo nível manteve sempre acesa a possibilidade de reviravolta dos leões. Exibição... à Rui Patrício.Ristovski – Não subiu tanto como é habitual.Coates – Seguro e eficaz. Safou Mathieu várias vezes.Mathieu – Uma noite para esquecer, com um autogolo.Acuña – Relegado mais para as tarefas defensivas.Doumbia – Pouco critério no passe. Discreto.Wendel – Jogou mais recuado e revelou falta de rotinaBruno Fernandes – Mais duas assistência para golo.Rafael Camacho – Fez penálti e redimiu-se com golão.Bolasie – Impetuoso e esforçado. Expulsão injusta.Vietto – grande golo de cabeça a reacender a esperança.Luiz Phellype – Matou o jogo, com uma bomba no 4-2.Gonzalo Plata – É o autor da reviravolta. Um golo decisivo. o Battaglia – Refrescou.Depois de ter cometido a falta do penálti, que deu o 2-0 ao Portimonense, nunca se deixou afetar e acabou por marcar um golão. Tirou um defesa do caminho e rematou de ângulo difícil para o 2-2.Não vale tudo para ganhar. Willyan simulou uma agressão na cara, enganando o árbitro, que expulsou Bolasie com duplo amarelo. Há culpa do árbitro, mas estas atitudes não ficam bem a profissionais.O juiz internacional João Pinheiro foi enganado por Willyan e expulsou mal Bolasie. Num jogo sem VAR fica com o benefício da dúvida. De resto deixou jogar e a partida até aqueceu. Bem ao mandar jogar Bruno Fernandes, quando este reclamou uma grande penalidade. Acabou contestado.