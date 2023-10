Ricardo Horta foi o único ausente do primeiro treino de Portugal

A seleção portuguesa de futebol iniciou esta segunda-feira a preparação para o confronto com a Eslováquia, do Grupo J de qualificação para o Euro2024, num treino em que o único ausente foi o avançado Ricardo Horta, devido a lesão.

O jogador do Sporting de Braga não esteve às ordens do selecionador Roberto Martínez, no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo ficado pelo ginásio.

O primeiro treino foi essencialmente de recuperação, com os jogadores a realizaram exercícios em bicicletas estáticas e em colchões colocados no relvado, segundo o que foi possível ver durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.



O grande destaque foi a presença do médio João Neves, do Benfica, estreante absoluto em convocatórias da seleção principal, enquanto o lateral Raphaël Guerreiro, lesionado, foi dispensado no domingo, com a lista ser encurtada para 25 jogadores.





De resto, Roberto Martínez teve à disposição os jovens guarda-redes Gonçalo Ribeiro e José Guilherme, que efetuaram trabalho específico num campo junto ao principal.Portugal defronta a Eslováquia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19h45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu. Três dias depois, no dia 16, a seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, às 19h45 (hora de Lisboa).Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024.