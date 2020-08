Rio Ave anuncia contratação de Francisco Geraldes e Gelson Dala

O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, oficializou esta sexta-feira as contratações do médio Francisco Geraldes e do avançado Gelson Dala, que pertenciam aos quadros do Sporting.

Os dois jogadores chegam a Vila do Conde no âmbito da transferência de Nuno Santos para os 'leões', tendo ambos assinado um compromisso válido por três temporadas, ficando o Sporting com uma percentagem no passe dos atletas.

Tanto para Francisco Geraldes como para Gelson Dala, este será um regresso ao emblema vila-condense, uma vez que ambos já atuaram, nos Arcos, por empréstimo do Sporting, nas recentes épocas.