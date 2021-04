O Sp. Braga não aproveitou o surpreendente deslize caseiro do Benfica, diante do Gil Vicente, para encostar na classificação aos encarnados na luta por um lugar no pódio. O empate a zero em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, não espelha um jogo competitivo e que teve vários momentos de finalização.









Os arsenalistas dominaram e viram Kieszek negar o golo a Fransérgio (28’) e a Galeno e Ricardo Horta (39’). Contudo, perto do intervalo (45’), Francisco Geraldes também perdeu uma grande oportunidade.

Na segunda metade, o Rio Ave melhorou o seu jogo ofensivo e ameaçou por Gelson Dala logo aos 53’. Neste período, o Sp. Braga teve dificuldades para impor o seu jogo, apesar de a partir dos 80 minutos ter passado a jogar em superioridade numérica, depois da expulsão de Gelson Dala (entrada dura sobre Zé Carlos).