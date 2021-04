Sp. Braga dá passo atrás com empate frente ao Belenenses SAD

O Sp. Braga cedeu este domingo um empate (1-1) em casa diante do Belenenses SAD e atrasou-se na luta por um lugar no pódio.

Apesar do previsível e natural maior domínio arsenalista, o primeiro tempo até ficou marcado por algum equilíbrio ao nível das grandes oportunidades. Kritciuk negou aquele que seria um grande golo a Ricardo Horta e também impediu os festejos a Sporar, mas o Belenenses SAD respondeu à letra em lances de Miguel Cardoso e Varela. Aos 36’, a grande qualidade do ataque bracarense fez a diferença, com Gaitán a concluir uma bela triangulação para o 1-0.



No 2º tempo, aos 59’, uma transição rápida do Belenenses SAD resultou no 1-1: Cassierra passou por Raul Silva e Matheus após passe de Rúben Lima. Nos minutos finais, o Sp. Braga pressionou e criou ocasiões, mas a equipa de Petit aguentou estoicamente o resultado.

