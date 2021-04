Sp. Braga sugere TAD para arbitrar jogos

“Talvez não fosse mal pensado contratar alguns elementos do TAD para arbitrarem as derradeiras jornadas do campeonato. A julgar pela disparidade de critérios apresentados de jogo para jogo (ou de cor de camisola para cor de camisola), não seria, certamente, prejudicial acrescentar um pouco de justiça à Liga”.A sugestão, em forma de ironia, é feita pelo Sp. Braga, na sua newsletter. Os bracarenses foram há dias absolvidos pelo TAD (Tribunal Arbitral do Desporto) de uma interdição do Estádio Municipal, onde jogam.