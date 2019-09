Rio Ave garante empréstimo de avançado do Chelsea Lucas Piazon

O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado brasileiro Lucas Piazon, que chega por empréstimo dos ingleses do Chelsea.O jogador, de 25 anos, que atua preferencialmente pelas alas, vem cedido ao emblema vila-condense por duas temporadas, e esta terça-feira começa a treinar como o seu novo grupo de trabalho.Lucas Piazon, internacional brasileiro pelas camadas jovens, foi contratado pelo Chelsea aos brasileiros do São Paulo, em 2012, por uma verba a rondar os 7,5 milhões de euros, mas nunca se conseguiu impor no emblema londrino.Depois de ter feito o resto da sua formação no clube, o avançado foi sucessivamente emprestado, passando por Chievo Verona (Itália), Vitesse (Holanda), Eintracht Frankfurt (Alemanha), Málaga (Espanha), além de Reading e Fulham (Inglaterra).