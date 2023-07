Jorge Jesus deixou-se cativar pela perspetiva de uma rivalidade saudável com outros portugueses e assinou pelo Al Hilal em vez da seleção da Arábia Saudita.



O técnico de 68 anos, sabe o CM, tinha alinhavado um acordo com a federação saudita para assinar um contrato que podia chegar a quatro anos. O objetivo seria não só preparar a participação no Mundial 2026 e disputar essa competição, mas também cimentar as bases para construir uma seleção de qualidade, já tendo em vista o Mundial seguinte.









Ver comentários