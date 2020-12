Robert Lewandowski vence categoria de melhor jogador do Mundo em 2020 nos prémios 'The Best' da FIFA

Robert Lewandowski venceu a categoria de melhor jogador do Mundo em 2020 nos prémios 'The Best' da FIFA. O ponta-de-lança ajudou o Bayern de Munique a vencer a última edição da Liga dos Campeões, foi o melhor marcador dessa prova e ainda foi eleito, em outubro, o melhor jogador do ano para a UEFA.

Cristiano Ronaldo integra a equipa masculina do ano, juntamente com, Allison, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sergio Ramos e Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Kevin de Bruyne e Thiago Alcantara; Leo Messi e Robert Lewandowski.

Os alemães Jürgen Klopp (Liverpool) e Hans-Dieter Flick (Bayern de Munique) concorreram com o argentino Marcelo Bielsa (Leeds) ao prémio de melhor treinador de futebol masculino, tendo sido o vencedor, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp.

Já no futebol feminino, a inglesa Lucy Bronze (Manchester City) é melhor jogadora do Mundo é contra a dinamarquesa Pernille Harder (Chelsea) e a francesa Wendie Renard (Lyon). Sarina Wiegman, a selecionadora holandesa, é a grande vencedora na categoria de melhor técnico no setor feminino.



A vencedora do prémio de melhor guarda-redes do mundo é Sarah Bouhaddi, francesa do Lyon.

As 11 categorias dos prémios The Best, em masculinos e femininos, foram eleitos por capitães e treinadores de todas as seleções, adeptos e representantes de órgãos de comunicação social de todo o mundo.



A cerimónia contou com uma homenagem a Diego Maradona.

A cerimónia de entrega dos prémios The Best, que esteve inicialmente marcada para setembro, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19, realizou-se através de um evento exclusivamente virtual.