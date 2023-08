Sem contemplações. Roger Schmidt não poupa Odysseas Vlachodimos pela exibição frente ao Boavista, na primeira jornada da Liga, que terminou com a derrota do Benfica por 3-2. Habitualmente contido nas palavras e na explanação das ideias, o treinador alemão jogou desta vez ao ataque, com o guarda-redes em ponto de mira.









