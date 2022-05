Roger Schmidt não quis que o Benfica contratasse Nemanja Matic e Angel Di María devido à sua veterania. Ao que o Correio da Manhã apurou, o próximo treinador das águias rejeitou as sugestões de Lourenço Pereira Coelho, administrador da SAD responsável pelo futebol profissional, que via com bons olhos o regresso à Luz dos dois jogadores.









