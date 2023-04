Roger Schmidt sobre o clássico: "É um jogo importante, mas até sermos campeões, não me sinto campeão"

Roger Schmidt destacou a importância do jogo com o FC Porto (sexta-feira às 18 horas no Estádio da luz) mas considerou que não é tempo para euforias mesmo que as águias consigam aumentar a vantagem face aos dragões."Já sabem a minha resposta... Claro que não. É a 27.ª jornada. Temos 10 pontos de vantagem e isso também é claro. Se vencermos, a probabilidade é maior do que se não vencermos. É um jogo importante, mas até sermos campeões, não me sinto campeão", disse o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão da partida.Roger Schmidt retirou ainda alguma pressão de cima dos jogadores. "É um jogo muito importante, mas para mim não é o jogo mais importante. O mais importante é sempre o próximo, e amanhã só é o mais importante por isso mesmo. Já jogámos grandes jogos, desde a qualificação para a Liga dos Campeões... Tivemos muita pressão e amanhã temos mais uma grande oportunidade. É assim que vejo as coisas. Para os adeptos de Benfica e FC Porto é um grande jogo. Enquanto treinador, a minha tarefa é preparar os jogadores, e precisamos de jogar no nosso máximo, é nisso que estamos concentrados", referiu.