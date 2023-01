Ronaldo 'bisa' na estreia no futebol saudita em particular frente ao PSG de Messi

O futebolista português Cristiano Ronaldo estreou-se esta quinta-feira com dois golos na Arábia Saudita, num jogo particular entre uma seleção de jogadores do Al Nassr e Al Hilal frente ao Paris Saint-Germain, que os franceses vencerem por 5-4.

O internacional luso foi titular e o capitão da seleção dos dois clubes de Riade que enfrentaram o conjunto francês, com Messi, recentemente consagrado campeão do mundo ao serviço da Argentina, a inaugurar o marcador para o PSG logo aos três minutos.

Num jogo animado no Estádio King Fahd, em Riade, Ronaldo restabeleceu o empate aos 34 minutos, a converter um penálti que o mesmo tinha sofrido, após carga do guarda-redes Keylor Navas.

O PSG, que contou com o português Renato Sanches a titular, voltou à vantagem aos 43, através do defesa Marquinhos, numa altura em que a equipa francesa já jogava reduzida a 10, por expulsão de Bernat, e podia ter ampliado a vantagem, mas Neymar falhou uma grande penalidade, aos 45+3.

Ainda antes do intervalo, Ronaldo surgiu de novo em destaque, com um cabeceamento ao poste, aproveitando um erro do 'amigo' Sérgio Ramos, antigo companheiro de equipa no Real Madrid, para voltar a marcar na recarga.

Na segunda parte, Sérgio Ramos devolveu a vantagem à equipa da capital francesa, aos 54 minutos, após excelente trabalho de Mbappé, mas a seleção dos clubes de Riade voltou a empatar, pelo sul-coreano Jang Hyun-soo.

Numa partida muito virada para o ataque, o PSG beneficiou de novo penálti, que Mbappé não desperdiçou, antes do avançado Ekitike, aos 78, ampliar a vantagem.

Já sem Ronaldo em campo, que foi substituído aos 61 minutos e no final nomeado o homem do jogo, o brasileiro Talisca, ex-jogador do Benfica, ainda reduziu já em período de descontos.

No lado da seleção de jogadores do Al Nassr e Al Hilal, orientada pelo argentino Marcelo Gallardo, estiveram em campo jogadores bem conhecidos do futebol português, casos de Marega (ex-FC Porto), que foi titular no ataque ao lado de Ronaldo, e de Matheu Pereira (ex-Sporting), Talisca (ex-Benfica) e Carrilo (ex-Sporting e Benfica), que foram lançados na segunda parte.

Por parte do PSG, além de Renato Sanches, os internacionais lusos Danilo Pereira, Vitinha e Nuno Mendes entraram no decorrer da partida.

Ronaldo, que assinou pelo Al Nassr depois de rescindir contrato com os ingleses do Manchester United, ainda aguarda pela sua estreia oficial ao serviço da equipa saudita, naquela que é a primeira experiência do jogador de 37 anos fora do futebol europeu.