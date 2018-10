Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo e Messi em busca da sexta Bola de Ouro, Modric quer a primeira

Conheça a lista completa dos 30 nomeados à Bola de Ouro Masculina. CR7 é o único português.

Por Lusa | 19:29

Cristiano Ronaldo é o único português na lista de 30 nomeados à Bola de Ouro, hoje anunciada, e busca o sexto troféu, a par do argentino Lionel Messi, enquanto o croata Luka Modric poderá vencer pela primeira vez.



Ronaldo, que no verão trocou o tricampeão europeu Real Madrid pelos italianos da Juventus, terá como principais adversários à conquista do galardão, atribuído anualmente pela revista francesa France Football ao melhor futebolista do mundo, o 'astro' do FC Barcelona Messi, outro 'penta', e Modric, vice-campeão do mundo e antigo colega nos madrilenos.



Cristiano Ronaldo, que perdeu este ano o prémio de melhor da FIFA de 2017/18 para o croata Luka Modric, já venceu a Bola de Ouro cinco vezes, em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.



A lista é dominada pelos franceses, com seis elementos da equipa que foi campeã do mundo na Rússia, batendo a Croácia, além de Benzema, enquanto a Croácia conta com três nomeados, os mesmos da Bélgica, terceira classificada.



Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), N'Golo Kanté (Chelsea), Hugo Lloris (Tottenham), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) e Raphael Varane (Real Madrid) são os campeões do mundo na lista.



No campo dos clubes, o Real Madrid conta com nove nomes nos nomeados, incluindo dois que mudaram de clubes no verão: Ronaldo saiu para a Juventus, enquanto o belga Thibaut Courtois juntou-se ao clube, proveniente do Chelsea.



A Croácia, finalista vencida do Mundial2018, tem ainda Mario Mandzukic, da Juventus, e Ivan Rakitic, do campeão espanhol FC Barcelona, nos nomeados, enquanto o finalista da Liga dos Campeões, o Liverpool, conta com o egípcio Mohamed Salah, o brasileiro Alisson, guardião contratado à Roma, o também brasileiro Roberto Firmino e o senegalês Sadio Mané.



Entre os 30 nomes, nota ainda para os belgas Kevin de Bruyne (Manchester City) e Eden Hazard (Chelsea), o brasileiro Neymar (Paris Saint-Germain) ou o guarda-redes esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid), que em Portugal jogou no Benfica, mas também no Rio Ave, União de Leiria e Beira-Mar.



Na categoria feminina, que será atribuída pela primeira vez, a equipa francesa do Lyon, tricampeã europeia, coloca sete jogadoras entre as nomeadas, com destaque para a inglesa Lucy Bronze.



Bronze e a holandesa Lieke Martens, do FC Barcelona, são as principais candidatas ao prémio, ao lado da brasileira Marta, que venceu o prémio FIFA para melhor jogadora da época 2017/18.



Também atribuído pela primeira vez, o Prémio Kopa honra o melhor jogador com menos de 21 anos, numa votação levada a cabo pelos 33 vencedores vivos da Bola de Ouro, o que inclui Cristiano Ronaldo e Luís Figo, mas também nomes como Michel Platini, Franz Beckenbauer, Jean-Pierre Papin ou Zinedine Zidane.



O favorito é o francês Kylian Mbappé, também nomeado à Bola de Ouro, numa lista que inclui ainda o inglês Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, os italianos Gianluigi Donnarumma e Patrick Cutrone, do AC Milan, o japonês Ritsu Doan (Groningen) ou o norte-americano Christian Pulisic (Borussia Dortmund), além do brasileiro Rodrygo (Santos), de apenas 17 anos.



A votação começa hoje para o prémio que diz respeito ao ano civil de 2018, ao contrário dos prémios UEFA e FIFA, atribuídos mediante as prestações na época 2017/18.



A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 03 de dezembro.



Entre 1956 e 1994, a Bola de Ouro era atribuída apenas a jogadores europeus que representassem clubes europeus, mas, a partir de 1995, a distinção da publicação francesa foi alargada a todos os futebolistas que jogam na Europa e, desde 2007, passou a ter amplitude planetária, sem qualquer restrição.



Em 2010, a France Football e a FIFA juntaram-se para criar a Bola de Ouro FIFA, que foi atribuída em conjunto entre 2010 e 2015, altura em que o prémio voltou a ficar, de novo, sob a égide exclusiva da revista francesa.



Lista de nomeados à Bola de Ouro masculina:

Sergio Aguero, Arg (Manchester City, Ing)



Alisson, Bra (Roma, Ita/ Liverpool, Ing)



Gareth Bale, Gal (Real Madrid, Esp)



Karim Benzema, Fra (Real Madrid, Esp)



Edinson Cavani, Uru (Paris Saint-Germain, Fra)



Thibaut Courtois, Bel (Chelsea, Ing/ Real Madrid, Esp)



Cristiano Ronaldo, POR (Real Madrid, Esp/ Juventus, Ita)



Kevin de Bruyne, Bel (Manchester City, Ing)



Roberto Firmino, Bra (Liverpool, Ing)



Diego Godín, Uru (Atlético de Madrid, Esp)



Antoine Griezmann, Fra (Atlético de Madrid, Esp)



Eden Hazard, Bel (Chelsea, Ing)



Isco, Esp (Real Madrid, Esp)



Harry Kane, Ing (Tottenham, Ing)



N'Golo Kanté, Fra (Chelsea, Ing)



Hugo Lloris, Fra (Tottenham, Ing)



Mario Mandzukic, Cro (Juventus, Ita)



Sadio Mané, Sen (Liverpool, Ing)



Marcelo, Bra (Real Madrid, Esp)



Kylian Mbappé, Fra (Paris Saint-Germain, Fra)



Lionel Messi, Arg (FC Barcelona, Esp)



Luka Modric, Cro (Real Madrid, Esp)



Neymar, Bra (Paris Saint-Germain, Fra)



Jan Oblak, Slo (Atlético de Madrid, Esp)



Paul Pogba, Fra (Manchester United, Ing)



Ivan Rakitic, Cro (FC Barcelona, Esp)



Mohamed Salah, Egi (Liverpool, Ing)



Sergio Ramos, Esp (Real Madrid, Esp)



Luis Suárez, Uru (FC Barcelona, Esp)



Raphael Varane, Fra (Real Madrid, Esp)