Ronaldo é o melhor marcador do ano

O bis averbado na vitória de Portugal sobre a Bósnia (5-0) permitiu a Cristiano Ronaldo ascender à liderança da lista dos melhores marcadores do ano civil de 2023, entre clubes e seleções. Mais um feito notável do internacional português, que aos 38 anos continua a averbar registos impressionantes. Desde o primeiro dia de janeiro deste ano, CR7 marcou 40 golos, tendo agora mais um do que o norueguês Erling Haaland (Manchester City/Noruega). No 3.º lugar surge Mbappé (PSG/França), com 35 golos. Ronaldo atingiu a marca dos 40 golos num ano civil pela 13.ª vez na carreira.





