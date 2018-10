Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo fala em vingança do Real Madrid para explicar acusações de alegada violação

Jornal italiano diz que internacional português acredita estar a ser alvo de um plano dos merengues para sabotar a sua carreira.

13:11

Cristiano Ronaldo, que está acusado de violação sexual pela ex-modelo norte-americana Kathryn Mayorga, diz estar a ser alvo de um plano do Real Madrid para sabotar a sua carreira, segundo avança o jornal italiano La Repubblica.



De acordo com o mesmo jornal, o internacional português, que é acusado de mais de 10 crimes, relaciona as acusações com o clube espanhol pelo facto de a acusação de Mayorga remontar a 2009, antes de Ronaldo se transferir para o Real Madrid.



Segundo a imprensa italiana, Ronaldo diz que se trata de uma vingança do clube e do presidente Florentino Pérez.



Recorde-se que o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, garantiu que Cristiano está convocado para o jogo deste sábado com a Udinese e "pronto para jogar".