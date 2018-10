Katia Aveiro volta ao Instagram para defender Ronaldo

CR7 foi acusado por Kathryn Mayorga de a ter violado em 2009.

Cristiano Ronaldo vive momentos de grande constrangimento após ter sido acusado por Kathryn Mayorga de a ter violado em 2009. O craque português contratou um dos melhores advogados americanos, conhecido por ser advogado das celebridades, e a polémica está instalada.



As opiniões dividem-se entre os que o criticam e os que o defendem. Uma das suas maiores defensoras é Katia Aveiro, sua irmã, que voltou a comentar a polémica em que o irmão está envolvido.



Foi através de um salmo, transcrito no Instagram, que Katia defendeu com unhas e dentes o irmão. A acompanhar, a irmã de CR7 publicou uma montagem com dois momentos de Ronaldo: um na seleção nacional e outro na Juventus.



Esta não é a primeira vez que Katia reage. Esta sexta-feira, a irmã de Ronaldo quebrou o silêncio e mandou um recado pelas redes sociais: "Enquanto umas p**** querem vencer à custa do dinheiro dos outros... eu faço francesinhas no melhor restaurante português no Brasil".