Ronaldo iguala Bican e Pelé nos melhores marcadores

Cristiano Ronaldo continua a fazer história no futebol mundial. O avançado português igualou os melhores marcadores de sempre.









CR7 marcou dois tentos na vitória (2-1) da Juventus frente ao Inter, na primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, na terça-feira, em Milão. Com o bis, Ronaldo chegou ao 762º golo oficial na carreira, igualando o austríaco Josef Bican e o brasileiro Pelé.

No sábado, Cristiano pode tornar-se no melhor goleador da história do futebol. A Juventus defronta a Roma, de Paulo Fonseca, em jogo referente à 21ª jornada da Liga italiana.





Cento e dois golos pela Seleção, cinco com a camisola do Sporting, 118 pelo Man. United, 451 ao serviço do Real Madrid e 86 em representação da Juventus. Foi assim que Ronaldo distribuiu os seus 762 remates certeiros.





Lionel Messi (Barcelona) é o único jogador que pode entrar na corrida com o craque madeirense pelo histórico recorde. O argentino é o quinto da lista, com 720 golos.





Cristiano Ronaldo, cinco vezes Bola d’Ouro, duas vezes melhor jogador para a FIFA, três vezes o futebolista do ano na Europa, aproxima-se, assim, de mais um feito individual na carreira.





No que toca aos troféus coletivos do português, destacam-se: cinco Ligas dos Campeões, um Europeu, três Ligas inglesas, dois campeonatos espanhóis, outros tantos de Itália, quatro Supertaças europeias e uma Liga das Nações.





Ronaldo celebra esta sexta-feira o 36º aniversário e não mostra sinais de abrandamento. Na Liga italiana é o melhor marcador, com 15 golos em 16 jogos.