Ronaldo leva bola autografada para o museu

Craque madeirense pediu aos jogadores que defrontaram a Espanha para assinarem a ‘redondinha’.

Por Octávio Lopes | 01:30

Cristiano Ronaldo fez questão de ficar com a bola do jogo Portugal-Espanha (3-3). Afinal, foi ele quem marcou os três golos lusos e, segundo soube o CM, tal troféu deverá ter um lugar de destaque no seu museu, na Madeira.



Além disso, foi também o seu primeiro hat trick numa fase final de um campeonato mundial. O quarto na sua já longa carreira. E, soube ainda o CM, a bola do embate diante dos espanhóis tem uma caraterística diferente de todas as outras que já tem na sua coleção: está assinada por todos os colegas de equipa que defrontaram um dos favoritos à conquista do Mundial da Rússia.



De acordo com as fontes contactadas, esta foi uma forma de CR7 reconhecer o "esforço e empenhamento" dos internacionais lusos frente à seleção de Espanha. Um a um todos colocaram o seu nome na ‘redondinha’ que rolou no estádio de Sochi com grande satisfação.



O CM soube, também, que, após a partida, Ronaldo foi saudado por alguns dos seu colegas de equipa do Real Madrid, como Sergio Ramos e Nacho. E também por um técnico de equipamentos da seleção espanhola, de quem recebeu cumprimentos e um longo abraço.



E ainda por inúmeros voluntários que estão a ajudar na organização da prova que decorre em terras russas. Isto aconteceu enquanto o defesa Raphaël Guerreiro cumpria as obrigações com a brigada de antidoping da FIFA. Como a ‘coisa’ estava demorada, CR7 optou por não ficar sentado no autocarro da comitiva nacional. Juntamente com Pepe sairam e foram logo rodeados por inúmeros jovens.



Além de autógrafos, os dois craques da equipa das quinas não se furtaram a inúmeras selfies. Embora satisfeito com a sua prestação, Ronaldo não estava ‘eufórico’. É que, de acordo com as fontes contactadas, Portugal não ganhou o jogo com a Espanha.



PORMENORES

Primeiro a sair do avião

Ronaldo foi o primeiro jogador a sair ontem do avião que transportou a equipa de Sochi para Kratovo. Eram 3h39 (1h39, hora portuguesa) e o sol já estava a nascer.



Banhos e massagens

CR7 não apareceu no treino de ontem de manhã, em Kratovo. Nem ele nem os titulares da partida com a Espanha. Fizeram banhos e massagens.



FIFA culpa Vídeo-árbitro no lance de Pepe e Costa

A FIFA fez este sábado questão de ilibar o árbitro Gianlucca Rocchi no lance que deu origem ao primeiro golo de Espanha no jogo com Portugal. E ao ilibar Rocchi culpa o vídeo-árbitro (VAR), também italiano, Massimiliano Irrati por não ter assinalado uma falta de Diego Costa sobre Pepe.



Isto porque, segundo apurou o CM, a FIFA quer que Rocchi continue no Mundial, e se chegasse à conclusão que foi ele o culpado de não ter anulado o golo, o mais provável é que regressasse já a Itália, cuja seleção ficou fora da prova que está a decorrer na Rússia. Rocchi, em final de carreira, é um dos candidatos a dirigir a final.



Segundo a FIFA, o árbitro do duelo ibérico comunicou com o VAR após o golo de Diego Costa, que antes tinha cometido uma falta sobre Pepe. Rocchi perguntou: "Rapazes, viram alguma coisa?". "Está bom, Gianluca, continua", responderam- -lhe.



Rocchi, aliás, questionou duas vezes o VAR sobre o lance. Disseram-lhe para seguir. Por isso, não foi ver a repetição do lance. No final do jogo, Fernando Santos disse que o contacto entre Pepe e Costa devia ser analisado pelo Comité de Arbitragem da FIFA. Geralmente, a FIFA só faz essa análise no final das competições. Desta vez, contudo, a resposta foi dada logo no dia seguinte ao jogo. "E foi assim para que Rocchi possa continuar no Mundial da Rússia", contou ao CM uma fonte que conhece bem os procedimentos da FIFA.



Russos festejam golos lusos no centro de treinos

Alguns elementos da comitiva nacional que viajou para a Rússia não se deslocaram a Sochi. Ficaram em Kratovo, onde assistiram pela televisão ao Portugal-Espanha (3-3). Tiveram a companhia de alguns funcionários e seguranças do centro de treinos do Saturn, que, segundo soube o CM, ficaram rendidos à "espantosa exibição" de Cristiano Ronaldo. E fizeram uma enorme festa cada vez que Portugal marcava golos.



Quaresma, André silva e João Mário

Os jogadores Quaresma, André Silva e João Mário jogaram alguns minutos na partida com a Espanha. Ontem de manhã, em Kratovo, treinaram ao lado dos que não saíram do banco de suplentes, em Sochi.



Relvado regado antes dos aprontos

O sistema de rega do bem tratado relvado do centro de estágios do Saturn, em Kratovo, é ligado dez minutos antes de começarem os treinos (sempre no mesmo campo) da seleção nacional.



